Alkohol a lockdown

Pred Vianocami 23.12.2020 vysielalo RádioFM reláciu Pena Dní_FM, ako hosťa si moderátor pozval Sama Marca. Publicistu - prekladateľa, ktorého články zdobia plochy viacerých denníkov na Slovensku.

So Samom sa osobne nepoznám hoci z počutia viem, že máme viacero spoločných známych. Samo má talent na opis situácii, hlavne tých spoločensko-politických a okrem brilantného opisu občas príde s niečím novým. (Pán Marec prepáčte, že vás familiárne oslovujem krstným menom, je to moja profesionálna deformácia) Túto reláciu som počúval v garáži, kde som čosi vyrábal, až do kľúčovej chvíle (1:12:58) https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11437/1478700?fbclid=IwAR3wj6DHcmxLyrLWzjv9jD3rnG1WkXVCRGEfL36Og9dAZ3Lyp_dHxpxoBOo kedy padla zo samových úst dôležitá myšlienka a nepití počas Corony. Vtedy som položil náradie a posadil sa ticho k ohrievaču.

V súčasnosti do ambulancií prichádza nová vlna pacientov, ktorí majú problém s alkoholom. Prvá vlna Covidu počas jari nás zastihla veru nepripravených. Po minulé roky sa homeoffice vnímal ako benefit od zamestnávateľa. S viacerými kolegami sme závideli ľuďom, ktorí môžu pracovať z domu. Dnes sa tá situácia podstatne zmenila. Počas leta sme spolu s kolegami a priateľmi začali túto situáciu postupne analyzovať.

Kamarát, ktorý sa živí ako remeselník mi vraví: „Toto nie je normálne, prídem domov ku klientovi, ráno o deviatej mi otvorí dvere, má v ruke pivo, pracujeme u neho na záhrade, od sedí na terase, PC na kolenách a na zemi už piata prázdna fľaša.“ Známy, ktorý mi to vravel je chlapec z dediny, na dedine sa tiež pije, ale nie od rána, nie celý deň, nie takto, nie v práci. (To už bol zvyšok jeho analýzy)

Ďalšia známa, dnes už naša pacientka spomína, ako si ráno otvorila fľašu vína a len tak ľahko, bez stresu si popíjala. Bola doma, musela byť dostupná, online, občas nejaký call prípadne vybavovanie písomností z práce. Vedela, že celý týždeň bude doma, že nemusí šoférovať, že nemá žiadnu zábranu v pití. Problém spozorovala až v lete, keď chodila do práce, po práci večer vypila niekoľko pohárov vína (žiadna zmena oproti minulým rokom), avšak cez víkend otvárala fľašu už ráno. A šla si ju kúpiť v sobotu a v nedeľu ráno, od predošlého dňa by ta fľaša neostala nedotknutá. Po niekoľkých víkendoch začala pozorovať, že sa to pitie proste vymklo spod kontroly.

V oboch prípadoch došlo k narušeniu kontroly pitia. Mnoho konzumentov alkoholu si reálne uvedomuje, že majú problém. Mnoho ľudí sa bojí vzniku závislosti, a to len preto, lebo by do konca života museli abstinovať. Na prežitie využívajú jednoduché mechanizmy. Základná taktika: kúpim si len to čo vypijem dnes, prípadne zajtra. Viem, že ak budem mať doma väčšie zásoby, budem piť viac. Tu často dochádzalo k zmene správania zákazníkov. Konzum zo zatvorených krčiem sa v tichosti presunul do domovov ľudí. Nakoľko sa zdôrazňovalo, aby ľudia vychádzali von čo najmenej, zásoby alkoholu si kupovali čo najväčšie.

Absencia kontroly. Mnoho konzumentov vcelku logicky preferuje konzum alkoholu v čase „kedy môžu piť.“ Večer po práci, cez víkend k obedu, na návšteve, na oslavách a pod. Pitie pred a počas pracovnej doby už dávno nie je tolerované, tak ako v minulosti. Práca formou homeoffice nám potichu pootvorila dvierka k alkoholu. Pokiaľ človek pije s „mierou“, bežné pracovné úlohy, ktoré vykonáva online prípadne telefonicky zvláda, dokonca má niekedy pocit, že je tá práca príjemnejšia. Nikto z neho alkohol neucíti, nemusí šoférovať. Pokiaľ to nepreženie, môže viesť pracovné telefonáty, odpisovať, čokoľvek čo robí bežne v práci, avšak pri svojej hladinke alkoholu.

V závere už len spomenúť, že závislosť od alkoholu je choroba. Aj v Medzinárodnej klasifikácii chorôb sa rozlišuje tzv. škodlivé pitie alkoholu (rizikové pitie, nadužívanie atď.) – F10.1 a závislosť od alkoholu F10.2. Oba tieto prípady je možné riešiť, a ako pri každom probléme je vhodné ho riešiť čo najskôr.

Týmto ďakujem Samovi Marcovi k jeho príspevku vo vyššie spomenutej relácii a prajem mu všetko dobré do Nového roku.