Skúsenosť s vakcínou

Nikdy by som nepísal blog na túto tému, no navôkol mňa sa šíri množstvo dezinformácií, otázok a obvinení. Tak poďme pekne po poriadku.

Pracujem ako klinický psychológ, v súkromnom zdravotníckom zariadení. Denne mám v ambulancii od 5 do 8 ľudí. Gro práce sú psychologické vyšetrenia a psychoterapia, hlavne sú to ľudia so závislosťou. S každým pacientom strávim priemerne hodinu. 8-10 hodín denne s respirátorom, celý čas pri otvorenom okne v prievane. Zhruba pred dvomi mesiacmi prišiel masívny dopyt po online terapii nakoľko sa množstvo pacientov začalo ocitať v domácej karanténe prípadne hlásili, že sú pozitívni.

Druhým významným motivátorom je aktuálne vysoká premorenosť a úmrtnosť. Počas jari nás dvíhalo zo stoličiek, keď sa množstvá pozitívnych prípadov udávali v desiatkach, prípadne v stovkách. Dnes sa v takomto množstve udávajú počty úmrtí a ľudia pochybujú o zmysle vakcíny. Začiatkom jesene sa objavoval zvláštny fenomén, kedy množstvo známych udávalo, že poznajú niekoho, kto je pozitívny. Dnes sa ozývajú ľudia, ktorí udávajú, že niekto v ich okolí zomrel v dôsledku Covidu.

U známych, priateľov sa začali množiť argumenty proti očkovaniu. Bludy o čipovaní som si nikdy nevypočul do konca. Nebyť tejto situácie zaváňalo by to psychózou. Množili sa argumenty o vedľajších príznakoch, rôzne neoverené fakty a pod. Jedným z argumentov bol krátky čas za akých bola vakcína vyvinutá. Štandardne trvá vývoj a certifikácia nového lieku rádovo mesiace, niekedy aj roky, avšak málokedy sa do vývoja investovalo toľko prostriedkov, ako počas pandémie Covidu. Prečo niekedy trvá vývoj jedného lieku niekoľko rokov a teraz to trvalo necelý rok? Odpoveď je jednoduchá – paralelne fungujúce laboratória, nonstop nasadené výskumné tímy a hlavne bohatá výskumná vzorka.

Argumentov prečo sa zaočkovať je ďaleko viac a teraz praktická skúsenosť.

V nedeľu 3.1.2021 ráno sa objavila správa v novinách, že sa môžu prihlasovať zdravotnícki zamestnanci na očkovanie. Na čo čakať? Vyplníte online formulár, veľmi jednoduchý, stručný. Podmienkou možnosti očkovania v prvej vlne je byť zdravotníckym zamestnancom. V dotazníku vypĺňate aj kolónku s kódom zdravotníckeho zamestnanca, ktorý vám vystavil Úrad pre dohľad nad ZS. Do piatich minút mi prišiel mail aj SMS s časom a miestom, kde sa vakcinuje.

Pri príchode do nemocnice bolo šokom vidieť pomer sanitiek a vozidiel pohrebných služieb. Sanitiek pre nemocnicou bolo žiaľ menej.

Atmosféra na mieste bola perfektná. Štandardne sme si situáciu zľahčovali humorom, prítomná bola aj armáda no všetko prebehlo s úsmevom. V ten deň ma zaplavili kvantá správ, smsiek, mailov s otázkami ako sa cítim, či žijem, niektorí známi radšej písali manželke. Asi čakali, že idem na smrť.

Tú sú odpovede na najčastejšie otázky:

Áno žijem. Nie nemal som žiadne vedľajšie príznaky, ani tam nikto neodpadol, nikto počas očkovania neumrel. Nemám bolesti, nezvraciam ani nič podobné. Či môžem od dnes voľne cestovať po svete? Nie nemôžem a v blízkej dobe ani nebudem. Prečo som si zvolil americkú vakcínu? Nedostal som žiaden katalóg vakcín a je mi jedno kto ju vyrobil pokiaľ prešla štandardným procesom schválenia.

Ďalšie otázky prečo práve ty? Veď nie si v prvej línii. Definíciu zdravotníckych zamestnancov určuje zákon, nie sú to len sestry a lekári a prvá línia nie sú len ľudia v bielych mondúroch, ktorých vidíte na obrazovkách. Neustále sa tu zabúda na ambulantný sektor, nebyť ambulantného sektoru nemocnice by nefungovali a opačne. Ide to ruka v ruke, ako jeden pár.

Trochu ma zamrzeli telefonáty od pár blízkych, od priateľov aj od rodiny. Otázky typu: Nevieš aj nám vybaviť očkovanie? Nemôžeš sa ich tam opýtať, či aj nás zaočkujú? Kľudne to zaplatíme. Odpoveď nie neviem, nedá sa to...následne som bol označený za sebca, za arogantného človeka a pod. Vždy keď môžem pomôcť pomôžem, aj o polnoci aj na úkor rodiny, či seba, no nedá sa. Trochu to pripomína bitku o miesto v záchrannom člne na Titanicu.

V tejto súvislosti by som rád upozornil na napätie, ktoré tu prevláda. Nikomu tým nepomôžeme. Poprosil by som ľudí, aby sa vyhýbali neodborným článkom a komentárom týkajúcich sa vakcinácie. Mnoho z týchto spochybňovačov nemá príslušné vzdelanie. Ak by bolo očkovanie zbytočné, tak zdravotníci by nestáli v radoch na vakcínu.

V závere sa patrí poďakovať všetkým ľuďom, ktorí zachraňujú túto krajinu.

V úplnom závere sa patrí spomenúť, že (žiaľ) nie som financovaný žiadnou farmaceutickou spoločnosťou