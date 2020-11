Alkoholici medzi nami (časť tretia)

Jednoduchý manuál k tomu, čo robiť, nerobiť a na čo si dávať pozor, keď sa niekto v mojom okolí lieči zo závislosti od alkoholu (a nie len od alkoholu).

Izolácia

Od kedy nepijem, sedím len doma, chýba mi kontakt s ľuďmi. V minulosti bývalo zvykom na návštevách popíjať. Mnoho návštev u príbuzných bolo už vopred prichystaných tak, aby sa aj niečo vypilo. Môže sa stať, že človek príde o pár „priateľov“ v dôsledku toho, že začal abstinovať. V úvode liečby nie je doporučené sa zúčastňovať príležitostí, kde sa vyskytuje alkohol. Niekto prítomnosť alkoholu toleruje, niekto nie. Na návšteve sa dá vypiť káva, minerálka a pod. Popíjať na návšteve je zvyk, nie nutnosť.

Krčmový mechanizmus

Zjednodušená predstava o abstinentovi je, že je to človek, ktorý prosto nepije. Výnimočne sa objaví pacient, ktorého cieľom je „ukázať všetkým, že sa to dá...“ ...ale tak po svojom. Myslením alkoholika: „vyliečim sa, pôjdem do krčmy a tam im to všetkým ukážem, že viem nepiť...a dám si len kofolu“ Táto situácia môže pôsobiť banálne, primitívne, každý ju pojme ináč. Typická krčma má jeden úžasný mechanizmus: Nenechá vás stáť na prahu dverí. Buď vás príjme a pohltí, alebo vypudí.

Čiernobiele myslenie

Známa veta: „nič nie je čiernobiele“ by tu platiť nemala. Prečo? V prípade, že má niekto problém s alkoholom čelí veľkému riziku – recidíve. Ľudovo povedané znovu sa rozpije. Toto nesmieme podceňovať. Ušli sme už kus cesty, bolelo by vrátiť sa na začiatok. Človek, alkoholik čelí vo svojom živote mnohým nástrahám. Ich dopad býva zväčša nepríjemný. Vyskytuje sa v situáciách, ktoré musí posudzovať z hľadiska ich rizikovosti. Príklad: idem na návštevu ku známemu, bude sa tam určite piť, budú ma núkať, bude mi to nepríjemné? Vyhovorím sa? Čo mám povedať? Mám tam vôbec ísť? V prípade, že posudzujeme situáciu z hľadiska toho, či je pre nás riziková naučme sa používať dve možnosti: ÁNO/NIE. Nič medzi. Ako príklad uvádzame pacientom, že žiadna slečna nie je tak trochu tehotná. Ak áno, tak bude trochu rodiť. Ak sa dostaneme k dvom možnostiam voľby máme uľahčenú situáciu.

Na záver týchto odporúčaní

Ak si kladiete otázku, či by ste už mali začať riešiť svoje pitie, sú len dve možnosti: ÁNO/NIE.