Alkoholici medzi nami (časť druhá)

Jednoduchý manuál k tomu čo robiť, nerobiť a na čo si dávať pozor, keď sa niekto v mojom okolí lieči zo závislosti od alkoholu (a nie len od alkoholu).

Poriadok

Upracte si domácnosť. Jedným z odporúčaní je aj takzvaná “Suchá domácnosť”. Tu zdôrazňujeme, že sa jedná o odporúčanie. Nakoľko sa tým budete riadiť, je už len na vás. Pamätám si staršieho pána, ktorému som na prvom sedení navrhol, aby vyhodil z domu všetok alkohol. Sčervenel, zmodral, vyskočil zo stoličky, vymenoval mi všetky odrodové vína, drahé koňaky, ktoré má doma. Vulgárne mi vynadal a odišiel. Mnohým alkoholikom v úvode liečby pojem “suchá domácnosť” dvíha tlak. Ťažko sa zbavujeme svojho „miláčika“. Tu vie efektívne pomôcť aj rodina. Platí však ľudové porekadlo: dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa džbán nerozbije.

Vedomosti

Informujte sa. Pokiaľ máte v okolí človeka závislého, zbierajte informácie o tom, ako sa k nemu správať, ako ho neohroziť, ako mu byť oporou. Informácie hľadajte všade, kde sa dá. Existujú blogy, literatúra, navyše takmer každé zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva liečbu závislostí robí aj podporné sedenia s príbuznými, prípadne podporné skupiny pre príbuzných a pod. Informácií je množstvo, len niekedy musíme viac pátrať.

Odpustenie

Nevyčítajte mu minulosť. Samozrejme máte na to právo, ale nikomu tým nepomôžete, maximálne sa vám uľaví, no druhému človeku len priťažíte. Mnoho pacientov sa sťažuje na neustále výčitky svojho okolia typu: “Keby si nepil mohli sme…” alebo “Všetkým si nám tým pokazil život, boli to stratené roky…” Ak máme pred sebou človeka, ktorý svoj život niekam smeruje a snaží sa, tak len sypete piesok do hodiniek. Efektívnejšie je hľadieť do budúcnosti a predchádzať ďalším zlyhaniam. Pokiaľ stále neviete prehryznúť minulosť svojho príbuzného vyhľadajte psychoterapiu, pracujte so sebou, pomôžete sebe aj jemu.

Ak máte vo svojom okolí človeka, ktorý sa rozhodol abstinovať, či už s liečbou alebo bez liečby, sám alebo z donútenia, poďakujte sa mu a podporte ho. Ešte neviete, aký poklad v sebe ukrýva.