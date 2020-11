Moja láska k marihuane

Rozhovor s 21 ročnou pacientkou, ktorá sa rozhodla skoncovať s fajčením marihuany. Cieľom článku je priblížiť životný štýl a jeho možné následky.

Volám sa *****, mám 21 rokov, študujem právo. Žijem v Pezinku u rodičov, striedavo u priateľa v Bratislave. S fajčením som začala v puberte, asi v 15-tich. Na gymnáziu som patrila medzi „elitu“ ulievačov (smiech). Ale nie, učila som sa normálne, ale patrila som medzi tých spolužiakov, ktorí fajčili a občas sa čo to aj vypilo.

Váš prvý kontakt s drogami?

Ak rátam aj alkohol, tak asi v desiatich. Otec je vinár. Rád si vypije, ale zase striedmo. Nie je alkoholik. Chcela som tým povedať, že u nás doma nebola núdza o alkohol. Patril k životu. K marihuane som pričuchla v šestnástich. Popravde som dlho odolávala. V partii, kde som chodila, tráva fičala už dlho.

Čo sa dialo potom?

Inklinovala som k huličom. V sedemnástich som mala frajera, ktorý hulil denne. Bol starší o 7 rokov. Ako životný štýl sa mi to celkom páčilo. Bolo to o životnej pohode. Piatky sa chodilo pravidelne na víno a počas týždňa sa hulilo. Najviac po škole.

Aký to malo vplyv na školu?

Horšie sa mi učilo, ale zvládala som to na dvojky, občas trojka. Na maturite boli dve dvojky. Žiadna hrôza.

Čo váš prechod na vysokú?

No to bola úplne iná káva (smiech). Tam som zistila, že k marihuane inklinujem omnoho viac ako k alkoholu. Tam sa to akosi preklopilo. Alkohol som pila výnimočne, no doma sme hulili denne (doma s partnerom).

Prečo táto zmena?

Úprimne, asi kvôli frajerovi, ten hulil denne, hlavne večer pri filmoch. Niekedy sme si dávali otázku: „Či dáme špeka?“ Neskôr sme si túto otázku už nekládli. Raz sme sa smiali, že táto otázka už dávno stratila zmysel, keď obaja vieme odpoveď.

Takže dôvodom bol frajer?

Máte pravdu, je to aj moja zodpovednosť. Rada sa občas odreaguje. Alkohol ma nelákal. Dávam si pozor na postavu. Do fitka nechodím, ale strážim si jedlo a z alkoholu sa priberá. Z trávy človek nepriberie. Zvaliť všetko na frajera by bola pokrytecké, ale má tam podiel viny.

Ako to, že ste sa rozhodli skoncovať s hulením?

Mala som vraj toxickú psychózu.

Ako sa to prejavovalo?

Posledný mesiac sa u mňa striedali nálady. Niečo sa dialo. Pripisovala som to prichádzajúcej menštruácii, ale ono to pokračovalo aj po nej. Nálady sa menili z minúty na minútu. Najprv plač, za minútu smiech, totálna eufória. Hlavne mi bolo ľúto frajera, ten to obvykle schytal. A potom začali prichádzať hlasy. Akoby mi v hlave bežal hlas. Proste som počula neznámy hlas, ktorý zvykol komentovať veci naokolo. Asi tri týždne som bola vyvedená z miery. Bola som na návšteve u rodičov. Bezdôvodne som vybuchla a odišla. Bola som v obchode s plným košíkom pri pokladni a zdalo sa mi, že pani za mnou je policajtka a chce ma zavrieť. Niečo mi vravelo, že aj predavačka je tam nastrčená. Z obchodu som utiekla, nechala tam nákup. Auto ostalo zaparkované na parkovisku a šla som pešo domov.

Ako zareagoval váš partner?

Povedala som mu to, čumel ako teľa. Nechápal, ale teraz viem, že sa nedokázal nijak normálne zachovať. Proste som sa bála.

Ako ste situáciu riešili?

Šla som domov k rodičom. Povedala im všetko. Otec volal kamarátovi, ktorý je lekár, ten ho odkázal na psychiatra. Nakoniec mi vybavil psychiatra v Bratislave.

Báli ste sa ísť k psychiatrovi?

Nie. Bála som sa o seba, znie to čudne, ale ináč to neviem pomenovať. Rodičia to chvíľu spracovávali, hlavne mama.

Ako vyzerala pomoc psychiatra?

Šiel so mnou aj otec. Doktor sa ho pýtal na moje správanie, na našu rodinu a tak. Vyrazilo mi dych, keď mu otec popisoval veci, ktoré sa nedávno udiali a ja som si ich nepamätala. Akoby som bola odstrihnutá od reality. Potom ma lekár poslal na vyšetrenie k vám a vy naspäť k lekárovi. Dostala som antipsychotiká.

Zmenilo sa vaše správanie?

Spočiatku ma tie lieky uspávali, bola som oťapená, teraz je mi lepšie. Akoby som sa vrátila k sebe samej. Už si začínam veriť. A prestala som huliť. Tento zážitok mi bohate stačil, proste koniec. Lieky ideme vysadiť a už bude dobre.

Čo váš vzťah s frajerom?

Začala som chodiť na terapie, tam to riešim. Akoby si už nie sme tak blízki, ako kedysi. Neviem. Dostal podmienku, že pri mne huliť nebude, ale keď nie som doma, hulí ďalej. Neviem, či toto má nejakú perspektívu. Mám to otvorené, ale doma s rodičmi sa cítim bezpečnejšie. Takto by som to popísala.

Čo plánujete robiť v budúcnosti?

Doriešim si tento vzťah a začala som chodiť na jógu, hoci teraz cvičíme online. Celkom sa tam odreagujem. Je to zvláštny pocit, po dlhom čase zisťujem, čo je to mať koníček.

Neľutujete túto zmenu?

Nie, nemôžem žiť v puberte celý život.

Ďakujem Vám za rozhovor.

Pacientka písomne súhlasila s prepisom rozhovoru. Jej meno sme na jej žiadosť nezverejnili