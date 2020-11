Piť či nepiť? Kto mi odpovie?

Praktický manuál k liečbe závislosti. Prinášame jednoduchý manuál k prípadom, kedy si ľudia nedokžu poradiť s pitím sami.

Mnoho ľudí sa práve teraz zamýšľa nad otázkou či majú vôbec problém s alkoholom. Potom tu máme druhú skupinu ľudí, ktorí vedia, že problém majú no odkladajú riešenie. „Veď ešte chvíľu počkám...ešte si chcem popíjať, mám vôbec problém.“ Kto mi odpovie?

Na nájdenie odpovede musíme nájsť v prvom rade človeka, ktorý pozná odpoveď.

Skúsme si vyhľadať zariadenie špecializované na liečbu závislostí. Môže to byť klinika, alebo špecializovaná ambulancia. Google nám poskytne množstvo odpovedí. Odporúčam sa vyhnúť ľuďom so vzdelaním typu: mentálno-rehabilitačný pracovník, readaptačný špecialista, ktorý vykonáva poradenstvo s prvkami psychoterapie vrátane behaviorálnej rekodifikácie. Podobných šarlatánov sú plné vyhľadávače. V odbornej literatúre by ste tieto pojmy ťažko hľadali. Nakoľko je závislosť psychické ochorenie odporúčame vyhľadávať zdravotnícke zariadenia – kliniky a ambulancie špecializované na liečbu závislostí.

Prvý krok

Ak neviem či mám problém prídem sa poradiť. Do ambulancií nám zablúdi množstvo ľudí s otázkou: Či vôbec majú problém s alkoholom. Častými príznakmi sú:

Večerné popíjanie, hlavne po práci, cez víkendy – vždy keď si to môžem dovoliť

„Riešenie“ problémov alkoholom

Upozorňuje ma na to partnerka, partner, okolie

Mám problémy v práci kvôli alkoholu

Pijem omnoho viac ako v minulosti

Pijem omnoho častejšie ako v minulosti

Zdravotné ukazovatele – vysoký tlak, zvýšené hodnoty v pečeňových testoch a pod.

A množstvo iných ukazovateľov, prípad od prípadu.

Čo tam so mnou budú robiť?

Pripravte sa na otázky typu: Ako často pijete, aký druh alkoholu, koľko ste vydržali najdlhšie nepiť, aké iné problémy máte kvôli pitiu a pár ďalších otázok, ktoré vás neminú. V úvode sa zvykne vykonávať psychiatrické a psychologické vyšetrenie. V závislosti od zariadenia sa môžu vykonať aj odbery.

Mám prísť sám?

Ak máte príbuzného, ktorý je ochotný pomôcť vezmite ho sebou. Nezriedka sa stáva, že pacient tvrdí, že pije 2 dni v týždni, no vedľa neho manželka s prísnym pohľadom ho opraví, že 2 dni v týždni bol triezvy. Prečo sa to stáva? Väčšinou ľudia neklamú cielene, majú však schopnosť vyhodnocovať niektoré situácie opačne. Inými slovami mozog alkoholika pracuje trochu ináč. Odpoveď na vašu otázku: Áno dá sa s tým pracovať, samo to nepôjde...

A čo potom?

Na základe diagnostických kritérií, rôznych škál, dotazníkov lekár určí nakoľko je váš problém závažný. Následne vám odporučí ďalší postup.

A budem môcť ešte niekedy piť?

Častá otázka množstva pacientov. V súlade sa všetkými etickými princípmi by žiaden lekár nemal odporučiť konzum alkoholu. Bývali časy kedy MUDr. Kardiológ odporučil 1dcl červeného vína večer a MUDr. Urológ 3 pivá plzenského typu a človek si to preventívne strojnásobil. Vzhľadom na všetky riziká, ktoré pitie alkoholu prináša sa už takéto „odporúčania“ lekárov vyskytujú zriedka.

Čím sa taká závislosť lieči?

Liečba závislosti by mala mať dva piliere: farmakológia + psychoterapia. Existujú rady liekov, ktoré napomáhajú človeku v abstinencii od alkoholu no užívať lieky a nezmeniť svoj životný štýl nemusí stačiť. Preto by aj liečbu závislostí mal vykonávať psychiater v spolupráci s psychológom. Ako po stránke diagnostickej, tak po stránke terapeutickej.

Forma liečby

O tom či sa liečiť ambulantne, alebo zvoliť hospitalizáciu sa dočítate v ďalších článkoch. Je to samostatná téma. Štatisticky väčšina pacientov dnes volí ambulantnú liečbu, o tom však neskôr.